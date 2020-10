Zweite Corona-Testreihe in Behindertenwohnstätte in Schleiz gestartet

Am Mittwoch wurde in der unter Quarantäne stehenden Schleizer Wohnstätte für Behinderte der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein eine zweite Testreihe auf den Coronavirus unternommen. Alle Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.