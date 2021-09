Marika Kächele (l.), Gebietsbetreuerin für das Grüne Band in Diensten der Stiftung Naturschutz Thüringen, erklärt einer Schülergruppe der Friedrich-Fröbel- Schule Schleiz beim Naturaktionstag am Urwaldpfad in Hirschberg den Lebensraum einer Wildkatze.