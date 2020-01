Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

100 Jahre Eishockeygeschichte mit 100 Porträts erzählt

„Pucks, Penalty, Powerplay“ heißt das Buch zum 100. Eishockey-Jubiläum in Crimmitschau.

Wie „Freie Presse“-Reporter und Buch-Herausgeber Holger Frenzel sagt, hatten mehrere Autoren und Fotografen Anteil am Gelingen des 216-seitigen Werkes. „Das war Teamarbeit wie auf dem Eis“, so Frenzel, der seit fast 20 Jahren über die Puckjäger aus Crimmitschau berichtet. Sein Vater hat ihn als Kind zu den Spielen mitgenommen und mit dem Eishockey-Virus infiziert. Das Tempo und die Tatsache, dass „es kein Hin- und Hergeschiebe wie beim Fußball gibt“, mache die Faszination des Sports für ihn aus. „Es kann immer in beide Richtungen etwas passieren, was manchmal für uns Reporter auch zur echten Herausforderung wird“, so Frenzel.

Vom Praktikant zum Eispiraten-Geschäftsführer

Hinter dem Buch steckt nun die Idee, die 100-jährige Crimmitschauer Eishockey-Geschichte an Hand von 100 Porträts zu erzählen. Eine Herausforderung sei es gewesen, die richtige Auswahl zu treffen. „Natürlich gehören die Ex-Nationalspieler Gerhard Kießling und Dieter Kratzsch oder der langjährige Präsident Bertfried Bräuninger in so ein Buch. Auch die drei Spieler, deren Trikots unter dem Hallendach hängen, dürfen nicht fehlen“, findet Holger Frenzel. Die Auswahl der Porträtierten stelle aber keine Wertung dar. Sie stünden stellvertretend für alle, die beim Eishockey in Crimmitschau mitfiebern und anpacken.

Dazu gehört mit René Rudorisch auch ein Vogtländer. Ihm sind zwei komplette Seiten gewidmet. Er hat 2001 als Praktikant in der Geschäftsstelle des ETC Crimmitschau angefangen, war später viele Jahre Eispiraten-Geschäftsführer und arbeitet mittlerweile in der Zentrale der Deutschen Eishockey Liga II. Viele tolle Geschichten wie diese habe das Buch zu bieten. Fans könnten darin blättern und sich an diese oder jene Anekdote erinnern, die sie selbst im Sahnpark miterlebt haben.

Eispiraten in der Region beliebt

Schmunzeln musste Holger Frenzel, als ihm Ralf Kösling erzählt hat, wie es 2001 zu seinem unverhofften Comeback im ETC-Tor kam. Er war ein halbes Jahr raus aus dem Sport, hat am Tag vor dem Spiel probiert, ob er noch in die Klamotten passt und mit der Mannschaft tatsächlich gewonnen. Dabei hatte er seinem Sohn eigentlich fest versprochen, bei der Feier zu dessen zehnten Geburtstag dabei zu sein.

Nicht nur in Crimmitschau und Umgebung ist Eishockey beliebt. Schaut man sich die Autokennzeichen auf dem Parkplatz am Sahnpark an, dann wird deutlich, dass die Eispiraten Fans aus ganz Ostthüringen haben. „Eishockey in Crimmitschau ist für viele Menschen in der Region eine Herzenssache. Das war auch unsere Motivation, das Buch zu produzieren“, so Matthias Zwarg, Leiter des Buchprogramms der „Freien Presse“.

Das Buch „Pucks, Penalty, Powerplay“ gibt es zum Preis von 24,90 Euro unter anderem bei den Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau sowie im Buchhandel.