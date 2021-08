1000. Besucher im Altenburger Marstall begrüßt

Altenburg. Barbarossa-Film ist bis 3. Oktober in Altenburg zu sehen.

Großer Bahnhof für einen kleinen Jungen: Nils Barthel aus Kraschwitz war sehr überrascht, als sich der Vorstandsvorsitzende der Altenburger Barbarossa-Stiftung, Klaus-Jürgen Kamprad, persönlich bei ihm für sein Kommen bedankte. Doch das hatte seinen Grund: Der Schüler der Nobitzer Grundschule war der 1000. Besucher in der 270-Grad-Kinofilmprojektion über den Besuch von Kaiser Friedrich I. Barbarossa 1180 in Altenburg, die derzeit im Marstall zu sehen ist.

Als kleines Geschenk durfte Nils das Buch „Kaiser Barbarossa und der kleine Johannes aus Altenburg“ mit nach Hause nehmen und sich ein Eis aussuchen. Seine Eltern hatten für ihn bereits ein Pferd und einen Ritter aus dem kleinen Shop im Eingangsbereich des Marstalls erstanden. So wurde dieser Tag zu einem ganz besonderen Ferientag für den Zweitklässler.

Bis 3. Oktober kann man im Marstall gemeinsam mit Kaiser Barbarossa den 15. und 16. September des Jahres 1180 erleben. Denn an diesen Tagen vor 841 Jahren weilte der Rotbart in Altenburg und belehnte Otto von Wittelsbach mit dem Herzogtum Bayern. Die Barbarossa-Stiftung lässt dieses Ereignis auf 100 Quadratmetern in einem 15-minütigen Animationsfilm als 270-Grad-Kinofilmprojektion wieder lebendig werden. Dafür wurde der historische Reitsaal im Marstall zu einem Rundkino umgebaut – und der Zuschauer steht mittendrin.