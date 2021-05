1000-jährige Eiche in Nöbdenitz hält Sturmtief Eugen stand

Sturmtief Eugen pustete am 4. Mai 2021 in der Schmöllner Region einiges durcheinander. Wacker stand hielt dabei die 1000-jährige Eiche in Nöbdenitz.

Nöbdenitz/Schmölln. Stützpunktfeuerwehr musste am Dienstag dreimal ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen

Sturmtief Eugen pustete am 4. Mai 2021 in der Schmöllner Region einiges durcheinander. Wacker stand hielt dabei die 1000-jährige Eiche in Nöbdenitz (Foto). Das Naturdenkmal wird inzwischen von einer Stahlkonstruktion gehalten und kann so offenbar allen Wetterunbilden trotzen.

In Schmölln musste die Stützpunktfeuerwehr indes dreimal ausrücken, um am Dienstag Sturmschäden zu beseitigen. So stürzte ein Baum auf den Lohsenweg und versperrte diesen zwei Meter hoch. Ein weiterer Baum, den Eugen umlegte, blockierte die Straße zwischen Schloßig und Nödenitzsch. Mit der Drehleiter war die Feuerwehr neben dem Park am Coßwitzanger im Einsatz, nachdem dort ein Ast auf die Straße gefallen war. Die Feuerwehrleute nahmen dort bereits lockere Äste und Baumteile ab, um die Gefahr zu bannen. Die Freifläche des Parkes bleibt dort weiterhin geöffnet.