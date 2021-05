110.000 Euro für Kulturhof Kleinmecka

Kleinmecka. Einzigartige Baukultur soll mit Hilfe von Bundesmitteln erhalten werden.

Für den Nobitzer Kulturhof Kleinmecka fließen 110.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes, informiert die Ostthüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser.

„Das sind großartige Nachrichten für Nobitz und den Erhalt dieser einzigartigen Baukultur“, freut sich die Baupolitikerin.

Das Bauerngehöft Rauschenbach ist eines von drei Höfen in Kleinmecka. Seit einigen Jahren wird der im 18./19. Jahrhundert errichtete, ehemalige Vierseithof aufwendig ertüchtigt und mit neuem Leben erfüllt. Zusammen mit zwei anderen Höfen bildet er den Bauernweiler Kleinmecka.

„Das Denkmalschutzprogramm ist sehr gefragt. Viele, gerade kleinere Baudenkmäler können von einer Förderung profitieren und so erhalten werden. Für Eigentümer Robert Herrmann und seine Mitstreiter vom Kulturhof ist das auch ein wichtiges Signal, dass der Bund dieser Ehrenamt und die Bewahrung typischer Baukultur unterstützt“, so Kaiser.

Auch der Geraer AfD-Bundestagsabgeordnete, Stephan Brandner, freut sich über die Förderung. „Es wird für das Projekt sicher nicht ausreichend sein, ich freue mich aber trotzdem darüber, dass Mittel vom Bund in den Kulturhof und damit in die Erhaltung dieses kulturellen Denkmals fließen. Für die freiwilligen Helfer dürfte es sicher auch eine Wertschätzung ihrer Arbeit bedeuten. Im Rahmen meiner Wahlkreisarbeit werde ich mir das Projekt in Kürze einmal anschauen.“

Hintergrund: Mit den Denkmalschutz-Sonderprogrammen fördert der Bund seit 2007 dringende Sanierungsarbeiten an Orgeln und anderen kulturell bedeutsamen Denkmälern in ganz Deutschland. Seitdem wurden insgesamt rund 330 Millionen investiert. Allein dieses Jahr ist der Fördertopf 70 Millionen Euro schwer. In Ostthüringen profitieren davon auch die Sauer-Orgel in der Johanneskirche Saalfeld (116.000 Euro) und die Poppe-Orgel in der Dorfkirche Brahmenau (50.000 Euro).