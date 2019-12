Rositz. Schüler beschäftigen sich mit Projekten in sieben Fachgebieten und präsentieren sie Ende Februar in Rositz.

130 Teilnehmer bei Jugend forscht

Unter dem Leitspruch „Schaffst Du!“ wetteifern beim 26. Ostthüringer Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ insgesamt 130 Teilnehmer mit 61 Projekten um die Siegertrophäen in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Damit sei das sehr gute Vorjahresergebnis wieder erreicht worden.

36 Projekte von 81 Teilnehmern entfallen auf „Jugend forscht“ und 25 Projekte von 49 Teilnehmern auf „Schüler experimentieren“. Damit dominiert wieder einmal die Jugendsparte (plus 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Schwerpunktfachgebiete sind Arbeitswelt, Biologie und Technik mit jeweils elf sowie Geo- und Raumwissenschaften mit neun Projekten.

Womit sich die jungen Leute beschäftigen, zeigen unter anderem folgende Projekttitel: „Waschen mit Kastanien“, „Mäh,mäh – ich bin so satt, ich mag kein Blatt“, „Durchgekaut und ausgespuckt – wie werden wir Kaugummi wieder los?“, „Mikrometeoriten – was fällt uns auf den Kopf“, „Biotop auf dem Mars“ und „Integration einer Solarzelle in Elektroautos“.

61 Projekte aus 20 Schulen Ostthüringens

Die 61 Projekte verteilen sich auf 20 Schulen aus dem Landkreis Altenburger Land (9), dem Landkreis Greiz (5), der kreisfreien Stadt Gera (3), dem Saale-Holzland-Kreis (2) und dem Saale-Orla-Kreis (1). Mit 60,7 Prozent der eingereichten Projekte baute das Altenburger Land seine Vorreiterrolle in Ostthüringen sogar noch aus, gefolgt von Gera (16,4 Prozent) und dem Landkreis Greiz (14,7 Prozent). Mit jeweils sieben Projekten liegen das Friedrichgymnasium Altenburg, das Lerchenberggymnasium Altenburg und das Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln an der Spitze, gefolgt vom Spalatingymnasium Altenburg, Karl-Theodor-Liebe Gymnasium Gera und Ulf-Merbold–Gymnasium Greiz mit jeweils fünf Projekten.

Steigerungsfähig ist die Teilnahme von Regelschulen (nur Am Eichberg Schmölln, Insobeum Rositz, Gößnitz und Greiz-Pohlitz) sowie Berufsschulen (nur Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik Altenburg).

Erfreulich ist die Teilnahme von vier Grundschulen mit fünf Projekten. Nun gilt es für die angemeldeten Teilnehmer die verbleibende Zeit intensiv zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen und die fertigen Arbeiten bis spätestens 15. Januar einzureichen.

Unterstützung bieten der Sponsorpool Thüringen bei der Finanzierung von Geräten und Sachmitteln, das Schülerforschungszentrum Gera sowie sieben Ostthüringer Unternehmen bei der Umsetzung von Projektideen.

Der Ostthüringer Wettbewerb findet am 27. und 28. Februar im Kulturhaus Rositz mit der Präsentation der Forschungsprojekte vor einer Fachjury und dem Publikum sowie der Preisverleihung seinen Abschluss. Bei dieser hohen Teilnehmerzahl ergeht die Bitte an alle potenziellen Sponsoren aus der Industrie, dem Handwerk, Einrichtungen und Institutionen sowie Privatpersonen. Tragen Sie mit Ihrer Unterstützung zum erfolgreichen Gelingen dieses Wettbewerbs bei, damit er für die beteiligten Nachwuchsforscher zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Ansprechpartner ist der Patenbeauftragte Heinz Teichmann unter Telefon 03447/86 51 66. Jeder Spender wird im Internet, auf dem „Jugend forscht“-Flyer sowie zur Regionalmesse und bei Veranstaltungen danach veröffentlicht.