150. Geburtstag Max Regers bei Orgel-Akademie in Altenburg zelebriert

Altenburg. Ziel der Thüringischen Orgel-Akademie ist es, bedeutende Orgeln zu vernetzen und in künstlerischer Arbeit von diesen Instrumenten schöpferische Einsichten zu gewinnen.

Am 1. September ging die 32. Thüringer Orgel-Akademie mit einer festlichen Gala in der Altenburger Schlosskirche zu Ende. Die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen in diesem Jahr aus acht verschiedenen Nationen.

Die internationale Thüringische Orgel-Akademie wurde 1991 von Felix Friedrich gegründet und bis 2021 von ihm geleitet. Sein Erbe hat inzwischen Schlossorganist Daniel Beilschmidt übernommen, der in diesem Jahr zusammen mit Professor Kevin Bowyer aus Glasgow und Professor Martin Sturm aus Weimar das Dozententrio bildete.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisten aus ganz Deutschland, den Niederlanden, England, der Slowakei, Belgien und der Schweiz sowie China und Japan an. Während der knapp einwöchigen Akademie zelebrierten sie den 150. Geburtstag Max Regers und Bachs Orgelklang, setzten sich jedoch auch mit zeitgenössischer Musik in Interpretation, Improvisation und Komposition an Orgeln von Trost, Volckland, Schröter, Silbermann, Hoffmann, Wender, Steinmeyer und Sauer auseinander.

Ziel der Akademie ist es, bedeutende historische Denkmalorgeln in Mitteldeutschland global zu vernetzen und in künstlerischer Arbeit von diesen Instrumenten schöpferische Einsichten zu gewinnen. In anschaulichen Orgelvorführungen wird tiefgreifendes Verständnis für Konzeption, Klang und Spielweise dieser Orgeln vermittelt.