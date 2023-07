18-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz – Parteibüro beschädigt – Ampelanlage gestohlen

Altenburg/Altkirchen. Das sind die Meldungen der Polizei für Altenburg und das Altenburger Land:

Ein 18-jähriger hat am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr für einen Polizeieinsatz in Altenburg gesorgt. Der junge Mann hatte am Vormittag den Werbeaufsteller eines Imbisses in der Leipziger Straße sowie mehrere Werbeaufsteller der DEKRA in der Porphyrstraße beschädigt und war mit dem Imbissmitarbeiter in Streit geraten, wobei es zum Gerangel kam.

Wie sich laut Polizei herausstellte, soll der 18-Jährige gegen 11.30 Uhr selbst von Unbekannten in der Leipziger Straße attackiert worden sein. Die Angreifer seien im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen (Bezugsnummer 0193513/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

Parteibüro beschädigt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Parteibüros in der Kesselgasse in Altenburg beschädigt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Scheibe wurde demzufolge großflächig zerkratzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0194049/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen

Playstation aus Kinder-und Jugendhaus entwendet

Im Zeitraum vom Dienstag zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Kinder-und Jugendhaus in der Liebermannstraße in Altenburg. Anschließend stahlen sie aus den Räumlichkeiten unter anderem eine Playstation, einen Monitor, zwei Controller sowie eine Digitalkamera. Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer: 0193929/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegen.

Sachbeschädigung und Bedrohung

Am Mittwoch zwischen 8.15 Uhr und 14.15 Uhr hat ein 43-Jähriger in Altenburg in der Leipziger Straße eine Sitzbank mit eine Flex zerstört. Laut Polizei bedrohte der Mann zudem Anwohner und Passanten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen einen Wert von 1,4 Promille. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Zwei Ampeln gestohlen

Bereits am vergangenen Donnerstag, 20.07.2023, haben Unbekannte zwischen 10 Uhr und 12 Uhr von einer Baustelle in der Trebulaer Straße in Altkirchen zwei Ampeln entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem Verbleib der beiden Ampelanlagen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 03447 / 471-0 (Bezugsnummer 0193888/23) zu melden.

Verkehrsinsel überfahren

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Autofahrer in Altenburg eine Verkehrsinsel überfahren und dabei einigen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 4.10 Uhr in der Leipziger Straße.

Aus bisher ungeklärter Ursache war der 63-Jährige mit seinem Citroën über die Verkehrsinsel gefahren und beschädigte die dort aufgestellten Beschilderungen. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass Öl austrat. Der Fahrer versuchte anschließend seine Fahrt fortzusetzen, blieb jedoch aufgrund technischer Probleme liegen.

Letzten Endes musste der Citroën abgeschleppt und die Ölspur von der Feuerwehr gebunden werden. Alkohol war den Angaben zufolge nicht im Spiel. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

