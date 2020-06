Fotos aus New York zeigt die 200. Ausstellung in der Schmöllner Rathausgalerie, die derzeit vorbereitet wird. Hobby-Fotograf Michael Nitzsche zeigt ab 6. Juli 2020 seine Arbeiten.

200. Schau in der Schmöllner Rathausgalerie

Die Stadtverwaltung Schmölln bereitet aktuell die 200. Ausstellung in der Kleinen Galerie im Rathaus vor. Es wird eine Fotoausstellung, eröffnet wird sie am 6. Juli 2020.

Ihr Titel: „New York City – Leben und Lichter im Schatten der Hochhäuser“, gezeigt werden dabei Fotografien von Michael Nitzsche.

Der Hobby-Fotograf nimmt die Besucher der Rathausgalerie mit auf eine Reise in das New Yorker Stadtleben. Dabei zeigt der Wahl-Zwickauer nicht nur Markenzeichen und bekannte Sehenswürdigkeiten der Weltmetropole, sondern auch normale Straßenszenen mit deren Schaustellern und Bewohnern im Alltag.

Die Schau in der Rathausgalerie ist für Nitzsche keine Premiere. Schon 2018 zeigte er dort seine Fotos, damals waren es Reiseimpressionen aus Sankt Petersburg. Zur Fotografie kam Nitzsche vor etwas mehr als zehn Jahren. Mit seiner Mitgliedschaft im Fotoclub Zwickau kam er in Sachen Fotografie dann so richtig in Fahrt. Nach einer Gemeinschaftsausstellung mit den Clubmitgliedern hatte er dann Blut geleckt, wie er sagt. Eine Vernissage am 6. Juli 2020 wird es coronabedingt nicht geben, teilt die Stadtverwaltung Schmölln mit. Doch ist für Ende August eine Finissage geplant, um das Ende der Schau zu begehen. Zu sehen sind die Arbeiten Michael Nitzsche bis 20. August 2020.

Die aktuelle Ausstellung mit dem Titel „Der Segen der Großmütter“ zeigt Werke von Angelika Dietzel. Ihre Arbeiten sind noch bis zum 26. Juni zu sehen.