2000 Euro werden an zwei Vereine verteilt

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung benannte bereits im vergangenen Jahr den Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) als einen von insgesamt drei Thüringer Engagement-Botschaftern für das Jahr 2020. Neben einer Urkunde und einem Abzeichen erhielt er am Donnerstag nun die damit verbundene Unterstützung in Höhe von 2000 Euro.

Marcel Greunke nahm den symbolischen Scheck von Frank Krätzschmar, Vorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung, im Renaissanceschloss in Ponitz entgegen. Unter den Anwesenden waren auch die beiden Vereine, die je zur Hälfte von dem Geld profitieren werden.

1000 Euro werden für Kreiszeltlager in Pahna verwendet

Über 500 Kinder freuen sich auf das jährliche Kreiszeltlager in Pahna Foto: Kreisjugendfeuerwehr

Uwe Kaphahn, Vorstandsmitglied des Kreisjugendfeuerwehrvereines Altenburger Land, freute sich sichtlich über die Zuwendung in Höhe von 1000 Euro. „Das Geld werden wir zu einhundert Prozent in die Finanzierung des jährlich stattfindenden Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren in Pahna stecken“, erzählte Kaphahn. „Das ist ein Highlight im Kalender der Jugendfeuerwehren im Altenburger Land. Im vergangenen Jahr nahmen 500 Kinder teil. Da kann man jede Spende gut gebrauchen.“

Die andere Hälfte bekommt der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass Schloss mit Leben zu erfüllen. Die Einnahmen aus den unterschiedlichsten Veranstaltungen werden für die weiteren Arbeiten zur Instandsetzung und Restaurierung des ehrwürdigen Gebäudes aus dem Jahre 1574 verwendet. Ab Mitte Mai empfangen die Vereinsmitglieder wieder Besucher im Antiquariat mit Lesecafé sowie unterschiedlichen Ausstellungen.

Förderverein Renaissanceschloss hat viele Veranstaltungen vorbereitet

Bis dahin gibt es kleinere musikalische als auch literarische Veranstaltungen, wie Vereinsmitglied Christiane Mehlig berichtet. So wird zum Beispiel am 21. März, ab 19.30 Uhr, das Duo Adafina im Schloß gastieren, und am 4. April gibt es Jazz ab 19.30 Uhr mit der Dresdner Band „The Shy Boys“.

Frank Krätzschmar, der seit vorigem April Vorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung ist, freut sich über diese Aktion des Engagement-Botschafters, die es so zum ersten Mal in Thüringen gibt. Für drei Jahre ist diese Aktion erst einmal vorgesehen. Aber Krätzschmar glaubt und hofft, dass es auch danach weitergehen wird.

Sämtliche Engagement-Botschafter aus dem ländlichen Raum

Neben Greunke wurden die Arnstädterin Uta Krispin und Frank Baumgarten aus Kirchheilingen zu Thüringer Engagement-Botschaftern 2020 ernannt. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hatte zuvor eine Vorauswahl aus den drei Kategorien Unternehmensengagement, Thüringer des Jahres und Kommunales Engagement eines ehren- oder hauptamtlichen Bürgermeisters getroffen.

„Ich freue mich, dass unsere Engagement-Botschafter 2020 alle aus dem ländlichen Raum kommen. Auf diesen hatten wir auch unser Augenmerk gelegt. Und wollen auch in den kommenden Jahren unseren Fokus auf das Land legen. Nicht die Städte wie Erfurt, Weimar und Jena sollen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen den ländlichen Raum stärken“, erklärt Krätzschmar.