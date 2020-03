21 spannende Tage an der Brutmaschine stehen bevor

„Sind da überall Küken drin?“, wollten die Erst- und Zweitklässler gestern Vormittag von Erich Zapp wissen. Der Chef des Kleintierzuchtvereins Löbichau und Umgebung hatte Eier von vier verschiedenen Hühnerrassen mitgebracht. „Jedes Küken sieht anders aus, deshalb haben wir Eier von Deutschen Reichshühnern, Niederrheinern, Italienern und Amrocks dabei“, erklärt er.

21 Tage bleiben Eier in der Brutmaschine in Großstechau

„Wie entsteht Leben – Vom Ei zum Küken“ heißt das Projekt, das die Geflügelzüchter am 2. März gestartet haben. „Möglich ist das geworden, weil Ronny Warmuth, der dieses Jahr in unseren Verein eingetreten ist. Und da er hier an der Grundschule Hausmeister ist, kann er regelmäßig kontrollieren, ob alles in Ordnung ist“, freut sich Zapp. „Wir kommen mit den Kindern natürlich auch jeden Tag her, werden ein Brutprotokoll führen“, erzählt Schulleiterin Cristin Schneider, die zugleich Klassenlehrerin der 1 und 2 ist.

Die ersten Eier liegen in der Brutmaschine. Während Erich Zapp erklärt, was nun passiert, hören die Großstechauer Grundschüler gespannt zu. Foto: Katja Grieser

Begeistert waren die Kinder, als Erich Zapp ihnen das Hühnerpärchen zeigte und sie Henne und Hahn sogar streicheln durften. Der Züchter erklärte den Mädchen und Jungen, dass es 21 Tage dauert, bis ein Küken schlüpft.

Dankbar ist der Vereinschef, dass Rassegeflügelzüchter Klaus Schniebe aus Nobitz Brutmaschinen zur Verfügung gestellt hat. In die legte er vorsichtig die Eier. Zwischen 37,8 und 38 Grad Celsius müssen herrschen und auch die Luftfeuchtigkeit muss stimmen, damit es mit dem gefiederten Nachwuchs etwas wird. Darüber hinaus müssen die Eier bewegt werden. Genauso macht es nämlich die Glucke: Mitunter jede halbe Stunde bewegt sie die Eier, was für den Nachwuchs überlebenswichtig ist.

Schon in der kommenden Woche werden die Eier „geröntgt“. Bei dieser Durchleuchtung wird sichtbar, ob das Ei befruchtet war und sich daraus ein Küken entwickelt. Sind die Küken geschlüpft, bleiben sie noch ein paar Tage an der Schule und kommen dann zu den Züchtern zurück.

Der Kleintierzuchtverein Löbichau hat derzeit 36 Mitglieder, unter anderem aus Schmölln, Raitzhain und Lumpzig. „Wenn in 15 oder 20 Jahren nur eines dieser Kinder in den Verein kommt, ist viel gewonnen“, blickt Erich Zapp in die Zukunft des Vereins. Er hofft, dass mit solchen Aktionen die Begeisterung für die Geflügelzucht geweckt werden kann. „Außerdem haben wir ja auch einen Bildungsauftrag. Sogar manche Dorfkinder wissen heutzutage nicht mehr, was in einem Hühnerei passiert“, so der Vereinschef.