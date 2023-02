22-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei und landet im Vorgarten

Altenburg. Ein 22-Jähriger hat sich im Altenburger Land eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die mit einem Unfall endete.

Im Altenburger Land hat sich ein 22-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei sie am Samstagmorgen zunächst informiert worden, dass in Altenburg ein stark alkoholisierter Mann am Brühl in ein Auto eingestiegen und losgefahren sein soll. Als eine Streifenwagenbesatzung das Auto am Pauritzer Platz kontrollieren wollte, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Nobitz.

Lange dauerte die Flucht jedoch nicht. In Münsa sei der Fahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen, durchbrach einen Zaun und blieb schließlich auf einem Grundstück. Die Polizisten stellten fest, dass der 22-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,7 Promille. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

