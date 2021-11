27 Verstöße bei Tempokontrolle - In Feuerwehrhaus randaliert

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Tempokontrollen

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte in der Geraer Straße in Altenburg die Geschwindigkeit kontrolliert. Dabei wurden 27 Verstöße festgestellt. 18 Fahrer müssen mit einem Verwarngeld und 9 mit einem Bußgeld rechnen. Einen Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

In Feuerwehrhaus randaliert

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gerätehaus der Feuerwehr in Gerstenberg. Die Räume wurden durchsucht. Des Weiteren machten sich der oder die Unbekannten an einem Tresor zu schaffen und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zum Besonders schweren Fall des Diebstahls. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei, Tel.: 0365-8234 1465.

