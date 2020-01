Drei Fragen an Fachdienstleiterin Birgit Seiler

31 Großbäume an der Schmöllner Bastei werden nicht gefällt

Eigentlich sollten die Baumfällungen an der Schmöllner Bastei bereits am Montag, 27. Januar 2020, beginnen. Der Fachdienst Natur- und Umweltschutz stoppte das aber, um eine neuerlichen Begehung des Areals vorzunehmen. Was kam dabei heraus?

Nachdem alle Gehölze zur Fällung gekennzeichnet waren, unterzogen wir dies nochmals einer kritischen Kontrolle als Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes. Im Ergebnis stellten wir fest, dass es gar nicht nötig ist, alle gekennzeichneten Bäume zu fällen, um die Sandsteinformation im offen liegenden Felsbereich sowie die anliegenden abgedeckten Felsformationen künftig pflegen und erhalten zu können. Wie viele Bäume werden nun tatsächlich gefällt auf dem Flächennaturdenkmal am Pfefferberg, bleiben Solitärbäume erhalten? Es werden 25 Großbäume auf dem und um das Sandsteinmassiv herum gefällt. Ursprünglich dafür gekennzeichnet waren 56 Großbäume. Wann beginnen die Arbeiten? Die Arbeiten haben am Mittwoch, 30. Januar, bereits begonnen. Sie müssen nun bis zum 28. Februar dieses Jahres abgeschlossen sein.