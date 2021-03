3270 Arbeitslose im Altenburger Land gemeldet

Im Februar gab es am Arbeitsmarkt nur geringe Bewegung zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit erhöht, wobei sich der coronabedingte Anstieg nach wie vor deutlich stärker in der Arbeitslosenversicherung auswirkt. „Was wir darüber hinaus mit Sorge beobachten, ist der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in unserem Agenturbezirk wie in ganz Thüringen“, sagt Stefan Scholz, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera.

Arbeitslosenquote unverändert

Im Altenburger Land sind insgesamt 3270 Menschen arbeitslos gemeldet, 17 weniger als vor einem Monat und 111 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 7,3 Prozent. Im Vorjahr lag sie bei 7,0 Prozent.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden im aktuellen Berichtsmonat 147 freie Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 43 mehr als im Vormonat und 27 weniger als vor einem Jahr. Aktuell befinden sich für das Altenburger Land 680 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

3646 Bedarfsgemeinschaften

Im Jobcenter Altenburger Land stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht gegenüber Januar um 8 auf 1919 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 24 Personen weniger. Das Jobcenter betreut 3646 Bedarfsgemeinschaften, 242 (-6,2 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Arbeitslosengeld II-Bezieher sank im Jahresvergleich um 305 Personen auf aktuell 4701.

Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit im März und April 2020 haben die Auswirkungen der Coronakrise auf das Arbeitsvolumen in den Betrieben deutlich gemacht. Nachdem es nach dem ersten Lockdown in den Folgemonaten nur relativ wenige Anzeigen gab, stiegen diese seit November im Zuge des neuen Lockdowns wieder merklich an.

Im aktuellen Monat zeigt sich nun ein Rückgang bei den Anzeigen. 248 neue Anzeigen für insgesamt 1896 Mitarbeiter gab es im Februar. In der Gesamtschau ergibt sich seit April 2020 somit eine Summe von 6306 Anzeigen von Kurzarbeit im Agenturbezirk Altenburg-Gera. Diese betrafen mehr als 61.000 Personen, und damit jeden zweiten Beschäftigten.

Kurzarbeit für 252 Mitarbeiter

Im Februar meldeten 51 weitere Unternehmen im Altenburger Land für insgesamt 252 Personen an. Im Zeitraum April bis Februar 2021 gab es insgesamt 1392 Anzeigen von Kurzarbeit für 13.942 Beschäftigte.