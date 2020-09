Das Steckenpferdturnier ist am Weltkindertag auf Burg Posterstein ausgetragen worden.

Posterstein. Am Weltkindertag ist auf dem Burggelände mit Rittern und Prinzessinnen das Turnier ausgetragen worden.

34 mutige Steckenpferdreiter in Postersteiner Arena

Vanessa aus Heukewalde beobachtet das Geschehen in der Postersteiner Arena genau. Die Achtjährige ist aufgeregt, denn lange dauert es nicht mehr und sie ist an der Reihe. Dreimal muss der Parcours absolviert werden. Lauf eins ist Slalom, beim zweiten geht es um Schnelligkeit und bei der abschließenden Kür sind Sprünge und Drehungen gefragt. „Das ist mein eigenes Steckenpferd und heißt Bella“, verrät Vanessa, die zum ersten Mal an einem solchen Turnier teilnimmt, noch.