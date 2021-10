44 neue Corona-Fälle im Altenburger Land

Im Altenburger Land gab es viele Corona-Neuinfektionen an Schulen. (Symbolfoto)

Altenburg. Erneut sind mehrere Schulen im Landkreis Altenburger Land von neuen Corona-Fällen betroffen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Altenburger Land hat am Montagvormittag 44 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis stieg damit auf 116,6.

Neue Infektionen in sensiblen Einrichtungen im Landkreis wurden aus der Regelschule „Geschwister Scholl“ in Altenburg mit einem infizierten Schüler, der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales mit vier neu infizierten Schülern und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Altenburg mit zwei neu infizierten Schülern bekannt. Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für den entsprechenden Personenkreis an.