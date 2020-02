44 Umzugsbilder beim Meeraner Straßenfasching

Meerane. Der 20 Mitglieder zählende Karnevalsverein „Meeraner Pflasterköppe“ veranstaltete am Samstag, dem 1. Februar, wieder einen grandiosen Straßenfasching. Unter Regie der Vereinsvorsitzenden Enrico Jentzsch und Sebastian Voigt starteten kurz nach 13 Uhr rund 1000 Närrinnen und Narren aus nah und fern an der Meeraner Stadthalle die Steile Wand hinunter.

„Ganz traditionell führen die Reiter der Pfitzners in ihren Pflasterköppe-Umhängen wieder den Faschingsumzug an“, tönte Streckensprecher Marcel Klötzner durch die Lautsprecher. Beim Umzugsbild Nummer drei jubelten die dicht gedrängt an den Straßenrändern stehenden Zuschauer den Meeraner Pflasterköppen mit ihrem Maskottchen „Straßenkehrbär“ vornweg zu. Mit dabei zwei Wagen voller Schnaps zum Faschingspreis.

Der Bürgermeister ist für jeden Spaß zu haben

Die Trommler der Schönburgischen Schloßcompagnie beeindruckten schon in Paris und Moskau. Foto: Wolfgang Riedel

Im neunten Bild schüttete das Meeraner Racingteam Car Garage mit einer urigen Kanone jede Menge Konfetti auf das Publikum. Auch auf die Ehepaare Wezel und Vogel aus Zehma bei Gößnitz. „Viele Jahre schon erfreuen wir uns am Meeraner Faschingstreiben. Heute haben wir zudem unser befreundetes Pärchen mitgenommen“, sagte Heidelore Wezel während sie Bild 14 mit dem „Tanzboden Meerane“ in Augenschein nahm. „Auf zu neuen Welten“ hieß es unter der großen Rakete, die die Tanzwütigen an Bord ihres Trucks mitführten. So wie Zuschauerin Sieglinde Saager ließen sich nun an der Umzugsstation Teichplatz am Stand der Leubnitzer Erdbeerschänke auch die in Cowboykostüme geschlüpften Besucher Andre Evers und Heike Sattler Bratwürste schmecken.

In Schlange stand man auch am Getränkestand an, an dem Pflasterköppe-Vereinsmitglieder den Ausschank bewerkstelligten. „Wir gehören zu den Stammzuschauern“, sagte Faschingsfreundin Anja Jahn aus Waldsachsen, die mit Lena Brückner und Annerose Göthe genauso schweißtreibend zur Umzugsstrecke strebte wie ein buntkostümiertes Besucherquartett um Sandra Hesselbarth aus Schmölln. Bild sieben beinhaltete das Umzugsfahrzeug der Stadtverwaltung mit dem für jede Narretei zu habenden Bürgermeister Lothar Ungerer an Bord, der als Mafiaboss in feinstem Patenzwirn und mit einem Al Capone-Hut auf dem Kopf für Aufsehen sorgte.

Sächsische Chaoten bilden das Schlußlicht

Lachend betonte das Meeraner Stadtoberhaupt: „Nun kann ich endlich unser Stadtsäckel mit Millionen füllen!“ Ins Auge fiel auch die im Sternenbannerkostüm gehüllte US-amerikanische Austauschschülerin Grace Matthews aus Florida, die ein Jahr lang am Lichtensteiner Gymnasium lernt. Indes betörte ein bildschöner Tanzshowengel vom Stadttheater Glauchau das Publikum, indem er freiweg Süßigkeiten verteilte.

Hochbetrieb herrschte vor allem beim Zieleinlauf am Markt, auf dem ebenfalls Speise- und Getränkestände für Gaumenfreuden sorgten. „Im Bild 44 bilden die „Sächsischen Chaoten“ als Verbreiter des wahren Blödsinns das Schlusslicht“, lautete so eine der letzten Ansagen von Streckensprecher Marcel Klötzner. Ob „Skimonarchie Oberwiesenthal“, „Gnallschoddn Guggemusiker“ oder Tettauer Männerballett, die 44 Umzugsgruppen boten einen Faschingsumzug, der längst schon mit denen anderer Karnevalshochburgen mithalten kann.