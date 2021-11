60. Auflage für Börse für Kindersachen in Gößnitz

Gößnitz. Für Veranstaltung gilt die 3G-Regelung

Die Gößnitzer Kindersachenbörse erlebt ihre 60. Auflage. Am 12. und 13. November ist es wieder soweit. Die Initiativgruppe Gößnitz als Einlader lädt am Freitag von 18.45 bis 20.30 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 11 Uhr in die Stadthalle Gößnitz ein. Integriert in die Kindersachenbörse ist auch die Klamottenbörse.

Wer sich dort umschauen möchte, sollte geimpft, genesen oder getestet sein. Denn es gilt auch für diese Veranstaltung die 3G-Regelung. Die Initiativgruppe informiert, dass vor Ort Selbsttests durchgeführt werden können. Zu beachten: Für die Kontaktnachverfolgung muss eine Registrierung erfolgen.