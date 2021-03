63-jähriger Crimmitschauer tötet seine Ehefrau

Am Dienstagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle in Zwickau über eine leblose Person in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße im sächsischen Crimmitschau informiert.

Die eingesetzten Rettungskräfte trafen vor Ort den 63-jährigen Wohnungsinhaber an. Der Mann gab an, seine 62-jährige Ehefrau getötet zu haben.

Mann psychisch auffällig

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Opfers feststellen, teilt die Zwickauer Polizei mit.

Der 63-Jährige, der laut der Polizei bereits im Vorfeld psychisch auffällig war, wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Ermittlungen dauern an.