650 Teilnehmer am Kinderburg-Gewinnspiel in Posterstein

Burggespenst Posti und Drache Stein, die Burggeister der Burg Posterstein, zogen in diesem Jahr die Gewinner des Kinderburg-Gewinnspiels in aller Heimlichkeit, denn das Museum muss wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleiben.

Gewonnen haben in diesem Jahr ein Kind aus Leichlingen in Nordrhein-Westfalen, eines aus Chemnitz und eines auf Hartmannsdorf. Sie bekommen noch pünktlich zum Weihnachtsfest Post von den Postersteiner Burggeistern Posti und Stein. In den Geschenken stecken diesmal zwei Schwert-Bastel-Sets und einmal der hauseigene Kinder-Krimi des Museums „Ein Fall für Posti und Stein“ sowie Freikarten für die Burg.

Mit Schatzkarte durch die Burg

Insgesamt haben in diesem Jahr rund 650 Kinder am Gewinnspiel teilgenommen. Das sind ungefähr halb so viele wie 2019, was vor allem damit zusammenhänge, dass das Museum zweimal in den Lockdown gehen musste und die Teilnahme am Gewinnspiel teilweise nur per E-Mail möglich war.

Das Kinderburg-Rätsel funktioniert so: Wer die Familienausstellung „Die Kinderburg“ besucht, bekommt eine Schatzkarte durch die Burg. An verschiedenen Stationen gibt es eine Menge zu entdecken. Die Kinder können interaktiv erfahren, wie Burgherren und Burgfrauen der vergangenen Jahrhunderte lebten, sehen wie Ritter ihre Rüstungen anzogen und hören, was Kinder im Mittelalter lernten.

Überall in der Ausstellung verbergen sich Buchstaben, die richtig zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. 2020 lautete das Lösungswort – passend zu der neuen Familien-Ausstellung zum Alltag auf Burgen – „Burgherrin“ und im Sommer-Rätsel „Bergfried“.

Sobald das Museum wieder geöffnet ist, gibt es ein neues Lösungswort und damit eine neue Chance auf Geschenke der Postersteiner Burggeister Posti und Stein. Schon jetzt steht fest: Die Familien-Ausstellung „Aus dem Alltag eines Burgherrn“ wird verlängert werden.

2500 digitale Besucher

Erstmalig kommt in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtskrippen-Ausstellung des Museums Burg Posterstein zu den Besuchern nach Hause. Denn die Ausstellung findet coronabedingt rein digital statt. Zur Ausstellung gehören ein digitaler Adventskalender und eine Papierkrippe zum Basteln.

Hintergründe zu Weihnachtsbräuchen

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit zeigt das Museum unter wechselndem thematischen Schwerpunkt einen Teil seiner umfangreichen Krippensammlung, die über 500 Einzelteile umfasst. In diesem Jahr dreht sich alles um die Tiere in den Krippen und die Geschichten, die sich dahinter verbergen. Die digitale Ausstellung erzählt Hintergründe zu Weihnachtsbräuchen, der Sammlung und den zahlreichen Sammlungsstücken.

Jeden Tag steht ein anderes Tier aus einer der Weihnachtskrippen aus aller Welt im Mittelpunkt des zugehörigen digitalen Adventskalenders und bringt auf diese Weise die weihnachtliche Stimmung der Ausstellung ein Stück weit zu den Besuchern nach Hause.

An jedem Adventssonntag gibt es ein neues Element einer speziell für die Ausstellung entworfenen Papierkrippe zum Herunterladen und zu Hause basteln.

Die Ausstellung sahen sich im Blog des Museums inzwischen rund 2500 Besucher an.