Altenburg. In Altenburg lief ein Mädchen auf eine befahrene Straße und wurde von einem Auto erfasst.

7-Jährige in Altenburg von Auto erfasst und verletzt

Am Sonntag kam es auf der August-Bebel-Straße in Altenburg zu einem Autounfall bei dem ein Mädchen verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag informierte, lief die 7-Jährige gegen 16:20 Uhr plötzlich auf die Straße. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer bremst zwar, konnte sein Fahrzeug jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und erwischte das Mädchen.

Laut der Polizei, musste sie verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.