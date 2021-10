70 Kunstwerke im Postkartenformat sind in Altenburg eingegangen

Altenburg. Große Resonanz auf Mail-Art-Aktion des Altenburger Lindenau-Museums.

Im Rahmen der Ausstellung „Ruth Wolf-Rehlfedt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ hat das Lindenau-Museum unter dem Motto „Freiheit!“ dazu aufgerufen, Mail Art anzufertigen und einzusenden.

Zur Halbzeit der Sonderausstellung im Prinzenpalais kann bereits ein positives Fazit gezogen werden. Zu den Hauptbestandteilen im Werk Ruth Wolf-Rehfeldts gehören neben ihren Typewritings und Collagen auch Exponate aus dem Bereich der Mail Art. Während ihrer aktiven Zeit als Künstlerin waren sie für Wolf-Rehfeldt ein Mittel, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern über die engen Grenzen der DDR in Kontakt zu treten und (gemeinsam) Kunst zu machen.

Aus diesem Anlass hat das Lindenau-Museum ebenfalls ein Mail-Art-Projekt gestartet. Unter dem Motto „Freiheit!“ wurden alle Interessierten dazu aufgerufen, eigene kleine Kunstwerke im Postkartenformat an das Lindenau-Museum zu senden. Zur Halbzeit der Sonderausstellung kann ein positives Fazit gezogen werden: Innerhalb von wenigen Wochen fanden bereits 70 kleinformatige Kunstwerke den Weg in den Briefkasten des Lindenau-Museums. Dabei überraschte bisher nicht nur die Vielgestalt der Einsendungen, auch die Herkunft der Karten ist beachtlich: Neben zahlreichen Eingängen aus Deutschland sind unter anderem auch Druckgrafiken, Zeichnungen, Collagen und Fotografien aus den Vereinigten Staaten, Japan und Norwegen im Lindenau-Museum eingetroffen.

Auswahl der Werke wird präsentiert

Alle Einsendungen werden dokumentiert, eine Auswahl der Werke wird in der Ausstellung präsentiert. Auf der Website des Museums ist eine vollständige Übersicht aller Eingänge zu finden.

Die Schau mit den Werken Ruth Wolf-Rehfeldts läuft noch bis 14. November. Die knapp 200 Exponate in den Räumen des Prinzenpalais’ im Residenzschloss beinhalten Arbeiten aus allen Schaffensphasen der Künstlerin. In einem Schreibmaschinenkabinett können sich Besucher an „Erikas“ setzen und Kunst machen.

Mail Art kann weiterhin an folgende Adresse gesendet werden: Lindenau-Museum Altenburg, Hillgasse 15, 04600 Altenburg