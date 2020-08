7600 Schüler starten im Landkreis Altenburger Land in den Alltag

Altenburg. In gut einer Woche beginnt in den Schulen das Landkreises Altenburger Land der Regelbetrieb. Vorbeugender Infektionsschutz auf Grund der Coronapandemie wird weiterhin groß geschrieben

Am Sonnabend in einer Woche, am 29. August, enden in Thüringen die Sommerferien. Damit beginnt auch an den 30 Bildungsstätten in Trägerschaft des Altenburger Landes für insgesamt 5475 Mädchen und Jungen ein neues Schuljahr. Dazu kommen rund 2120 Schüler an Bildungsstätten in freier oder Trägerschaft der Stadt Altenburg, teilt das Landratsamt Altenburger Land mit.

Mit Zuckertüte und den besten Wünschen für ihre Zukunft betreten dann an den Einrichtungen in Trägerschaft des Kreises insgesamt 416 Abc-Schützen zum ersten Mal ihre zukünftigen Klassenzimmer. Im kommenden Schuljahr verteilen sich die insgesamt 1716 Grundschüler auf 14 Bildungsstätten in Trägerschaft des Kreises.

Der Landkreis ist zudem für neun Regelschulen im Altenburger Land verantwortlich. Nach dem Ende der Ferien werden dort alles in allem 1701 Schüler lernen. 204 von ihnen besonders intensiv im nächsten Schuljahr als Vorbereitung auf ihren Zehnte-Klasse-Abschluss.

Zeitgleich beginnt am letzten Augusttag auch der Endspurt zum Abitur für 198 junge Menschen der Klassenstufe zwölf an den Gymnasien. Für 261 Fünftklässler, die vor sechs Wochen die vierten Klassen beendeten, beginnt das neue Schuljahr als Fünftklässler am Gymnasium. Für vier der fünf Gymnasien im Kreis mit zusammen 1736 Schülern ist das Landratsamt verantwortlich.

Auf besondere Hilfe und Lernbedingungen sind darüber hinaus 322 Mädchen und Jungen angewiesen, die an den drei Förderzentren des Altenburger Landes im kommenden Schuljahr unterrichtet werden.

In jedem Fall wird das neue Schuljahr, wenn nach den Ferien zum Regelbetrieb zurückkehrt wird, ein besonderes. Denn vorbeugender Infektionsschutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleibt notwendig. „Darauf haben sich die Einrichtungen in den Ferienwochen intensiv vorbereitet“, sagt Bernd Wenzlau, zuständiger Fachbereichsleiter im Landratsamt.