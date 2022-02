77.000 Besucher sehen Bild aus Altenburger Sammlung

Altenburg. Erfolgreiche Ausstellung in Amsterdam beendet.

Mit der Ausstellung „Remember me“ widmete sich das Amsterdamer Rijksmuseums von Oktober 2021 bis Januar 2022 in einer umfangreichen Schau der europäischen Renaissancemalerei.

Unter den ausgewählten, kunsthistorisch bedeutsamen Werken befand sich auch ein Werk aus der Sammlung des Lindenau-Museums Altenburg: Domenico del Ghirlandaios „Bildnis einer unbekannten Frau vor Landschaft“ (1480/85). Auch dieses Gemälde trug zum Erfolg der Ausstellung bei, freuen sich die Altenburger.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit „Remember me“ habe das Rijksmuseum ein Stück niederländische Ausstellungsgeschichte geschrieben: Erstmals wurden in diesem Umfang Porträtmalereien der Renaissance aus ganz Europa zusammengetragen und gemeinsam präsentiert. Unter den mehr als 100 Exponaten befanden sich unter anderem Werke von Albrecht Dürer, Sofonisba Anguissola und Tizian.

Schönheit, Macht und Religiosität

Mit den Leihgaben zahlreicher namhafter Museen aus ganz Europa sowie privaten Leihgaben konnte der kunsthistorische Zeitraum zwischen 1470 und 1570 eindrücklich illustriert werden. Dabei ging die Ausstellung der Frage nach, wie die Menschen der damaligen Zeit dargestellt werden und für die Nachwelt in Erinnerung bleiben sollten.

Ausgehend von etwaigen Idealvorstellungen wurden in der Ausstellung somit Themen wie Schönheit, Macht und Religiosität verhandelt. So habe die Zusammenstellung der Werke auch bei den Besuchern großen Anklang gefunden: Trotz zeitweiser Einschränkungen im Besucherverkehr haben mehr als 77.000 Menschen die Ausstellung besucht – und so auch Domenico Ghirlandaios „Bildnis einer unbekannten Frau vor Landschaft“ aus dem Lindenau-Museum zu Gesicht bekommen.

Altenburger Museum weltweit vertreten

Die Ausleihe von Kunstwerken zwischen Museen ist besonders im Rahmen von Sonderausstellungen gängige Praxis. Durch die Sammlungen des Lindenau-Museums – besonders die Sammlung italienischer Tafelmalereien – ist das Altenburger Kunstmuseum regelmäßig mit Leihgaben in den bedeutendsten Ausstellungshäusern weltweit vertreten.