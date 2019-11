80 Demonstranten fordern mehr Lehrer für Meuselwitz

Gera. Mit Trillerpfeifen und Sprechchören verschafften sich Eltern und Schüler aus Meuselwitz und Umgebung am Freitagvormittag vor dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen in Gera Gehör. Auf die Straße sind sie gegangen, um gegen den chronischen Lehrermangel an der Meuselwitzer Grundschule zu protestieren. Nachdem drei Pädagogen in Ruhestand gegangen waren und eine Lehrerin verstorben ist, gibt es keinen normalen Unterricht mehr an der Bildungseinrichtung.

„Wir haben einen kurzen Stundenplan“, erzählt Jack, der in der vierten Klasse lernt. Die Mütter Stephanie Wolfram, Marion Steidtmann und Anja Becker schildern beispielsweise, dass in einer Klasse eine der zwei Ethik-Stunden gestrichen wurde, damit das Fach in der Parallelklasse überhaupt noch unterrichtet werden kann. „Wenn die Kinder die Grundlagen nicht gelernt haben, wie soll es dann in den höheren Klassen weiter gehen?“, fragt Anja Becker besorgt. Hinzu komme, dass auch Erzieher fehlen, so dass Kinder mitunter vom Hort nach Hause kommen und noch nicht einmal die Hausaufgaben gemacht haben. In letzter Zeit sei es sogar schon vorgekommen, dass Eltern gebeten wurden, ihrer Kinder früher aus dem Hort abzuholen – Berufstätigen ist das natürlich nicht möglich.

Weitere Eltern berichten, dass eine Klasse über zwei Wochen keine Klassenlehrerin hatte, weil die in der ersten aushelfen musste. Die Pädagogen seien so gestresst, dass sie überhaupt keine Zeit mehr für die Kinder haben. „Die Stimmung bei den Lehrern ist erdrückend“, erzählt Stephanie Wolfram. Die Pädagogen hätten hinter der Protestaktion gestanden und die Kinder dafür vom Unterricht befreit.

Sandra Wenzel mit ihren Töchtern Mia (l.) und Marlene. Foto: Katja Grieser

„Ohne Bildung ist alles doof“, „Lehrer statt Leere“, „Mehr Lehrer, weniger Stundenausfall“ oder „Auch wir wollen lernen“ war auf den Plakaten zu lesen, die die Demonstranten dabei hatten. Die kleine Marlene trug ein Pappschild, auf dem „Was wird aus mir?“ stand. „Sie kommt 2021 in die Schule“, erzählt Sandra Wenzel, deren zweite Tochter Mia in der vierten Klasse in Meuselwitz lernt. Keine Klassenlehrerin und verkürzten Unterricht zu haben, findet Mia einfach nur „blöd“.

Einige Mitarbeiter des Schulamtes um Leiter Berthold Rader schilderten den Demonstranten die aktuelle Situation. Der bundesweite Lehrermangel treffe ländliche Regionen wie das Altenburger Land besonders hart. Von Seiten des Kultusministeriums werde zwar versucht, den Beruf in Thüringen attraktiver zu machen, doch andere Bundesländer sind da offenbar schon weiter. „Hauptproblem ist die Besoldung“, hat Jens Winkler, der die Demo angemeldet hatte, dabei erfahren. Nicht viel Neues, denn bereits im Vorfeld der Kundgebung forderten die Meuselwitzer bessere Bedingungen für Lehrer, damit die nicht nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt abwandern. Unbefristete Verträge und ein guter Verdienst seien das Mindeste.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber. So sei am Mittwoch eine Quereinsteigerin eingestellt worden. Die Lehrerin im Ruhestand, die ihre Unterstützung angeboten hatte, könne am 28. November anfangen. Sie sei befristet eingestellt worden, heißt es vom Schulamt. Somit könne fast der gesamte Unterricht an der Meuselwitzer Grundschule abgedeckt werden. Das gelte jedoch nicht für alle Sportstunden. Hier fehle es an Kapazitäten in der Turnhalle, ist der Presseerklärung des Staatlichen Schulamtes zu entnehmen.