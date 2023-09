85-Jähriger stirbt bei Unfall bei Crimmitschau

Crimmitschau. Reanimation ist erfolglos.

Am Freitagvormittag kam es im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 85-Jähriger fuhr mit seinem Auto in der Leipziger Straße aus Richtung Crimmitschau in Fahrtrichtung Frankenhausen. An der Kreuzung zur Gösauer Straße fuhr er, aufgrund gesundheitlicher Probleme, entgegen der Verkehrsführung geradeaus in ein Grundstück. Dabei streifte er Verkehrszeichen und stieß schließlich gegen einen Kfz-Anhänger. Vor Ort durchgeführte Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, sodass der 85-Jähirge verstarb.

Der insgesamt entstandene Sachschaden ist auf 8000 Euro geschätzt worden.