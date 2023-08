9000 Schulkinder im Altenburger Land

Altenburg. Schulstart in Thüringen: Lucka ist jetzt Filialschule der Meuselwitzer Regelschule.

In Thüringen beginnt am Montag, 21. August, das neue Schuljahr. Im Altenburger Land werden dann rund 9000 Kinder und Jugendliche nach den sechswöchigen Sommerferien die Schulbank in den Grund- und Regelschulen, Gymnasien und Berufsschulen drücken.

716 Schulanfänger

Unter ihnen sind auch 716 Schulanfänger in den Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises sowie in den Grundschulen der Stadt Altenburg. „Besonders den Abc-Schützen muss unsere größte Aufmerksamkeit gelten, denn die kleinen Mädchen und Jungen sind nicht nur Anfänger in der Schule, sondern auch Anfänger im Straßenverkehr und somit besonders gefährdet“, so Landrat Uwe Melzer (CDU).

„Deshalb bitte ich alle Kraftfahrer um besonnenes Verhalten im Straßenverkehr und um ein besonders vorausschauendes Fahren. Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Freude beim Lernen“, so der Landrat weiter. Gleich am ersten Schultag wird Uwe Melzer die Meuselwitzer Regelschule „Geschwister Scholl“ besuchen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde die Regelschule Lucka als eigenständige Schule aufgehoben und wird nunmehr als Filiale der Regelschule Meuselwitz fortgeführt. Im Altenburger Land ist das bislang einzigartig.

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir beide Schulstandorte auf diese Art und Weise erhalten konnten, Eltern und Pädagogen erst einmal Planungssicherheit haben und wir das Modell die nächsten drei Jahre testen können. Alles, was in dieser Zeit gut funktioniert, und alles, was noch nicht ganz optimal ist, kommt auf den Tisch, damit wir entsprechende Schlussfolgerungen daraus ableiten können.“

Uwe Melzer wird am kommenden Montag sowohl zum Standort Meuselwitz als auch zum Standort Lucka fahren.