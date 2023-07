Barbara Ebert und Ute Lukasch (von links) haben für die Gäste des Arbeiter-Samariter-Bundes in Schmölln gekocht und auch die Öffentlichkeit wurde zu Tisch gebeten.

95-Jährige will in Schmölln Skat- und Rommé-Runde aufziehen

Schmölln. Arbeiter-Samariter-Bund in Schmölln will Seniorenarbeit nach Corona wieder beleben. Doch erst mal gab es leckere Kartoffelsuppe mit Würstchen.

„Wunderbar!“ So quittiert Rosemarie Wadenwitz die Einladung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Schmölln zum gemeinsamen Mittagessen. Und die 95-Jährige hatte auch gleich Ideen parat, wie man dem Verein noch mehr Leben einhauchen kann.

„Wir müssen nur sechs Leute sein, die sich hier regelmäßig treffen wollen“, sprudelt es aus ihr, kaum dass sie an der gedeckten Tafel im Hof Platz genommen hat. Vor Corona war in der Friedrich-Naumann-Straße 4 jede Menge los für Ältere. „Jetzt suche ich erstmal nur diese sechs Mitstreiter, um eine Skat- und Rommé-Runde aufzuziehen“, sagt die rüstige Dame und nimmt ASB-Chefin Sonja Reichardt sogleich in die Pflicht. „Gut, für sechs Gäste würden wir alles organisieren“, lautet deren Antwort.

Rosemarie Wadenwitz ist zufrieden: da habe sich ihr Kommen ja schon mal gelohnt. Jetzt noch ein bisschen Werbung dafür, und die Sache sollte laufen. „Gut, dass der ASB heute die Öffentlichkeit zum Essen eingeladen hat“, bestätigt auch Christel Jüngling. Sie ist seit langem Mitglied im Verein und kommt regelmäßig, um einige Sachen abzugeben. Beispielsweise für die Kleiderkammer. Das Schöne für sie: „Hier trifft man ja wenigstens noch ein paar Leute.“ Woraufhin Rosemarie Wadenwitz gleich einhakt: „Für uns Ältere ist ja in Schmölln kaum was los. Ich bin froh, dass es endlich einen Seniorenbeirat gibt. Der ist super aktiv. Aber ehrlich: lange hat das gedauert, bis er gründet war.“

Ute Lukasch sieht es derweil mit Freude und lauscht den angeregten Gesprächen, die sich über den Schüsseln mit ihrer Kartoffelsuppe entspannen. Für das Gericht haben sie, Barbara Ebert und weitere Helferinnen am Freitagmorgen schon zeitig in der Küche gestanden. Gemüse und Kartoffeln schälen und schnippeln, Kräuter im Garten ernten, Würstchen braten. 40 Portionen Kartoffelsuppe stehen am Ende bereit, alle fanden ihre Abnehmer.