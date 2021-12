Ab sofort freies WLAN in Nöbdenitz und Lohma

Nöbdenitz/Lohma/Schmölln. Der schnelle Weg ins Internet wird kostenfrei an vier viel frequentierten Plätzen in den Dörfern gewährt.

Nach einer sechswöchigen Testphase gibt es seit Dienstag offiziell freies WLAN in Nöbdenitz. Schnellen und kostenfreien Zugang ins Internet gibt es für Nutzer nun an vier Punkten in dem Schmöllner Ortsteil.

Empfang hat man am Pfarrhaus mit der 1000-jährigen Eiche, am Bürgersaal inklusive Fußballplatz, am Kindergarten sowie an der Freiwilligen Feuerwehr Lohma. Der Zugang ist einfach: Man startet auf seinem mobilen Endgerät die WLAN-Suche und das kostenfreie Netz wird angezeigt. Mit Akzeptanz der Nutzungsbedingungen ist man dann auch schon drin – und erfährt sogleich auch Wissenswertes und aktuelle Informationen über Nöbdenitz sowie wichtige Kontaktadressen.

Die Auswahl der WLAN-Plätze geht auf Vorschläge aus dem früheren Gemeinderat Nöbdenitz sowie auf den jetzigen Ortsteilrat zurück. „Pfarrhaus mit Eiche, Kindergarten, Bürgersaal und Fußballplatz sowie die Feuerwehr in Lohma sind die Plätze im einstigen Gemeindegebiet, die am stärksten frequentiert sind“, begründet Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) die Auswahl.

Finanziert wird die Installation von der Europäischen Union. Dabei handelt es sich um 15.000 Euro, die gefördert werden. Weitere 1500 Euro kommen vom Ortsteilrat Nöbdenitz.

In die nun anfallenden Betriebskosten an den vier Stellen teilen sich Stadtverwaltung Schmölln sowie die jeweiligen Institutionen vor Ort jeweils zur Hälfte, womit Kirchgemeinde, Sportverein und Feuerwehr Lohma mit im Boot sitzen.

Vorerst kein weiterer Ausbau geplant

Bis Mittwoch gab es lediglich auf dem Schmöllner Marktplatz einen kostenfreien WLAN-Punkt im gesamten Stadtgebiet. Obgleich der Bedarf laut Schrade höher ist. Allerdings: „Die Vorbereitungen dafür sind nicht gering. Unsere IT-Abteilung im Rathaus hat die Nöbdenitzer Zugänge fast zwei Jahre lang mit vorbereitet“, so der Rathauschef. „Es ist nicht so, dass man dafür einfach nur einen Schalter umlegen müsste.“

Betreut werden die WLAN-Punkte in Nöbdenitz ebenfalls von der IT-Abteilung der Stadt. Zwei der Förderkriterien sind übrigens, dass die Verbindungen nicht länger als 60 Tage im Jahr ausfallen dürfen und die Stadt das gesamte Angebot für drei Jahre vorhält.

Will die Kommune weitere solcher Punkte für kostenfreies und schnelles WLAN schaffen? „Aktuell gibt es keinen Förderaufruf der EU dafür. Aber wir können uns vorstellen, uns wieder zu bewerben, wenn es soweit ist“, sagt Schrade.