Saara. Der Abriss der alten Mühle in Saara läuft auf Hochtouren. Weshalb die Ortsdurchfahrt Saara in Richtung Lehndorf bis einschließlich 5. Februar gesperrt bleibt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, führt aber nicht über den Nobitzer Ortsteil Zürchau. Dort beginnen am 1. Februar die Baumaßnahmen zum Neubau der Brücke über den Bornshainer Bach. Wegen des Streckenausbaus Lehndorf– Gößnitz durch die Bahn kann der Zürchauer Brückenbau nicht verschoben werden. Er muss laut Gemeinde Nobitz bis Ende April abgeschlossen sein. Die Abrissarbeiten an der Drei-Ähren-Mühle in Saara machen den Weg frei für einen modernen Hochwasserschutz.