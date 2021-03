Abriss der Gößnitzer Gartenanlage „August Bebel“ im Gange

Der Abriss der Gartenanlage in der August-Bebel-Straße in Gößnitz ist im vollen Gange.

Gößnitz. Der Abriss der Gartenanlage in der August-Bebel-Straße in Gößnitz ist im vollen Gange. Das Areal liegt direkt an der Pleiße und muss dem Hochwasserschutz weichen. Bei der Hochwasserkatastrophe 2013 wurde die Anlage quasi weggespült, halb Gößnitz stand damals unter Wasser. Der Abriss der Gartenanlage soll in etwa vier Wochen abgeschlossen sein. In diesem Jahr wäre sie 113 Jahre alt geworden. Mit den Lauben verschwindet auch die Gartenkantine „Maxhütte, der einzige Biergarten im Stadtgebiet von Gößnitz. Der Abriss läuft in Verantwortung des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).