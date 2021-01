Abriss der Mühle Saara beginnt

Die seit über 25 Jahren leerstehende Mühle in Saara wird in wenigen Wochen verschwunden sein.

Saara. Es hat nicht ganz geklappt mit der Hoffnung des Nobitzer Bürgermeisters Hendrik Läbe (SPD). Dieser äußerte Anfang Dezember noch den Wunsch, dass bereits 2020 mit dem Abriss begonnen werde, wegen des dringenden Handlungsbedarfs. Doch seit diesem Montag laufen die Vorbereitungen an, damit Mühlen- und Wohngebäude bald der Vergangenheit angehören.

Bisher ist nur die zentrale Stromleitung freigelegt, schweres Gerät stand am Montag noch nicht bereit. Dennoch wird der Gebäudekomplex aus dem Baujahr 1936 gegenüber der Kirche in Saara in den nächsten Tagen und Wochen verschwinden. Denn die verfallene Mühle im Nobitzer Ortsteil Saara stellt bei Hochwasser eine echte Gefahr dar.

Zu klein um wirtschaftlich bestehen zu können

Zu Spitzenzeiten während der DDR-Zeiten waren in der Mühle um die 70 Mitarbeiter tätig. Mit einer Leistung von etwa 63 Tonnen Weizen pro Tag sei sie aber nach der Wiedervereinigung zu klein gewesen, um sich wirtschaftlich weiterbetreiben zu lassen, so Frank Kiontke. Er war war bis zur Stillegung 1995 Verkaufsleiter der Mühle. Mit der Schließung seien die Mühl-Maschinen, die 1989 zum Teil sogar noch modernisiert wurden, nach Osteuropa verkauft worden.

Seitdem habe es auch keinen ernsthaften Interessenten für das Objekt mehr gegeben, so Kiontke: „Der bauliche Zustand lässt es nicht mehr zu, die Mühle in irgendeiner Weise zu erhalten. Sie ist ein Schandfleck für den Ort.“ Darum bemühte dich die Gemeinde um einen Abriss, seit 2014 wurde mehrfach versucht, das Grundstück zu kaufen. Das gelang im vorigen September, kurz darauf erhielt Läbe auch eine Förderzusage für den Abriss. Es handelt sich um Mittel aus dem Hochwasserschutz.

Gesamtkosten von zwei Millionen Euro

Die alten Mühlengebäude stellten nach Ansicht von Experten gerade bei Hochwasser eine außerordentliche Gefahr dar. „Der komplette Mühlengraben ist zu, etwa durch die alten Turbinengebäude. Bis zur Mühlgrabenbrücke ist der Durchlass zu klein und zu schmal. Da kann sich alles stauen“, sagte Bürgermeister Hendrik Läbe. Auf den Bildern des Hochwassers 2013 sei deutlich zu erkennen, dass sich hier Wasser anstaue. Das mit dem Abriss verbundene Ziel ist es, den Mühlgraben zu beräumen und einen ausreichend dimensionierten Durchfluss wiederherzustellen.

Das Mühlengelände soll nach dem Abriss ein neues Profil erhalten, eine Brücke für einen Anlieger im Mühlengarten neu errichtet werden. Die Gesamtkosten seien noch nicht genau abzuschätzen, doch die aktuellen Schätzungen belaufen sich laut dem Bürgermeister auf etwa zwei Millionen Euro.