Absolventen aus Altenburg sind in neuen Lebensabschnitt gestartet

Kosma. Junge Frauen und Männer in Gesundheitsberufen erhalten ihre Zeugnisse.

Bereits zum zweiten Mal bot der große Saal des Kulturhofes inKosma einen würdigen Rahmen für die feierliche Zeugnisübergabe. Der Hörsaal des Klinikums, in welchem regulär die Zeugnisse übergeben werden, ist unter den derzeitigen Bedingungen zu klein.

In ihrer Begrüßungsrede hob die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, Gundula Werner hervor, wie vielfältig sich die Ausbildung als auch die weiteren Perspektiven für den gewählten Beruf gestalten. Sie wünschte den Absolventen Glück und Zufriedenheit auf ihrem weiteren Weg, obgleich es so manche Herausforderung zu bewältigen geben wird.

Schlüsselrolle des Pflegeberufs

Die bisherigen anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie zeigten bereits, dass der Pflegeberuf eine Schlüsselrolle bei der Betreuung von schwerkranken Patienten hat. „Sie alle mussten vielleicht bereits Grenzsituationen erfahren, in denen Sie eigene Ängste ertragen lernen mussten“, stellte sie fest.

Es gab auch viel Gutes: Durch die Digitalisierung hielten neue Unterrichtsformen Einzug in die Ausbildungsgestaltung und es sei ein großes Maß an Kollegialität sowie Solidarität gelebt worden. Um die Jahreswende gab es in der Corona-Zeit viele schwierige Momente, in denen der Zusammenhalt im Klinikum besonders spürbar war.

Einsatz unter harten Bedingungen

Die Schülerinnen und Schüler wurden nochmals für ihre Einsatzbereitschaft unter den harten Bedingungen gelobt, sei es um Dienste abzudecken oder bei Veranstaltungen das Klinikum zu repräsentieren.

Kein normaler Jahrgang

Nikolaus Dorsch, Geschäftsführer der Krankenpflegeschule, schloss sich der Gratulation an. Er nahm nochmals Bezug darauf, dass dies kein normaler Jahrgang war. Nicht einmal die Flut aus dem Jahr 2013, als die damaligen Auszubildenden bei Evakuierungen im Pflegeheim und Klinikum mithalfen, sei vergleichbar, mit dem, was die Schüler in den letzten anderthalb Jahren mitgemacht haben.

Hybridunterricht ist ein neues Wort für alle. „Wir haben uns ganz besonders als Schule gefreut, dass es unter Ihnen Stimmen gab, die sagten: Ist das schön, wieder am Präsenzunterricht teilnehmen zu können“, führte Dorsch aus. Weil die Digitalisierung zwar schön ist, aber andererseits der direkte, persönliche Kontakt das entscheidende Kriterium ist in der Pflege. Es sei gelungen, das theoretische Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere mitzugeben.

Das sind die zukünftigen Gesundheits- und Krankenpflegehelfer. Foto: jens paul taubert

Pflegedienstdirektorin Sabine Heymann sprach den Absolventen Mut zu auf ihrem neuen Weg ins Berufsleben. Alle haben in der Corona-Zeit viel gelernt, was es heißt zu handeln und nicht nur zu diskutieren. Sie dankte den Absolventinnen und Absolventen für ihr Engagement und beherztes Handeln. Die Pflegeberufe waren an vorderster Front gefragt. Dies konnte nur gemeinsam im Team gut gelingen.

Alle zehn Absolventen der Krankenpflege sowie sieben Absolventen der Krankenpflegehilfe erhielten ein Übernahmeangebot und haben sich für das Klinikum Altenburger Land entschieden, sehr zur Freude der Geschäftsführung, da dies eine Premiere darstellt.

Weitere sechs Schüler befinden sich in der Ausbildungsverlängerung und ein Schüler hat jetzt die Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen.

Auch den Absolventen lag es am Herzen, sich zu bedanken. In seiner Rede sprach Eric Meißner, Klassensprecher der Gesundheits- und Krankenpfleger, von den Anfängen, als alles Neuland war. Jetzt sind sie am Ziel und viele haben dabei geholfen. „Die Zukunft liegt vor uns, und wir können stolz sein, die Ausbildung abgeschlossen zu haben“ sagte er.

Abschließend erhielten alle Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse.