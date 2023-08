Abwasserschaden in Altenburg wird ab nächster Woche repariert

Altenburg. Dadurch kommt es zu Straßensperrungen. Welche Straßen betroffen sind.

In der kommenden Woche, vom Montag, 7. August, bis voraussichtlich Freitag, 11. August, wird der Abwasserschaden in der Münsaer Straße in Altenburg repariert. Die Sperrung sei bereits mehrfach angekündigt worden; zurzeit befindet sich an dieser Stelle eine Gefahrensicherung, um weitere Schäden zu vermeiden, schreibt die Stadt Altenburg in einer Mitteilung.

Bushaltestelle muss entfallen

Die Münsaer Straße wird in der kommenden Woche im Bereich zwischen Uhlandstraße/Darwinstraße und Stiftsgraben/Einkaufsmarkt für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr vollständig gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Münsa wird über die Darwinstraße und Albert-Einstein-Straße umgeleitet. In diesem Zusammenhang wird die Albert-Einstein-Straße zwischen Darwinstraße und Hausweg zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hausweg.

Auch muss die Bushaltestelle für den Stadtverkehr im Hausweg entfallen. Hierfür wird in der Albert-Einstein-Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Einkaufsmarkt bleibt erreichbar

Der Verkehr in der Gegenrichtung, also von der Parkstraße kommend in Richtung Münsa, wird ab dem Kreisverkehr Herzog-Ernst-Platz über die Marstallstraße, Theaterplatz, Wallstraße, Am Kleinen Teich, Käthe-Kollwitz-Straße und Heinrich-Heine-Straße umgeleitet. Die Zufahrt zum Stiftsgraben und zum Einkaufsmarkt ist weiterhin möglich.

Wie bereits erwähnt, werde auch der Fußgängerverkehr im Baustellenbereich gesperrt. Die Fußgänger werden über den parallel zur Münsaer Straße verlaufenden Weg entlang der Gartenanlage geleitet.

Die Stadt weist darauf hin, dass auf den Umleitungsstrecken mit Haltverboten zu rechnen ist. Es wird um zwingende Freihaltung dieser Bereiche gebeten, insbesondere, um den öffentlichen Nahverkehr (Stadtlinie) aufrechterhalten zu können. red