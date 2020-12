Acht Fahrzeuge zerkratzt - Gegenstände aus Fenster geschmissen und Polizei angegriffen

Acht Fahrzeuge zerkratzt

Insgesamt acht zerkratzte Fahrzeuge registrierte am Montag die Altenburger Polizei. Die Fahrzeuge waren in der Zeit vom 27. zum 28. Dezember auf einem Parkplatz in der Altenburger Dostojewskistraße abgestellt. Offensichtlich hielt sich in diesem Zeitraum ein bislang unbekannter Täter auf und beschädigte die Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Dabei wurde nicht nur der Lack zerkratzt, sondern teilweise auch die Fahrzeugscheiben.

Die Altenburger Polizei sucht Zeugen unter der Tel. 03447 / 4710

Gegenstände aus Fenster geschmissen und Polizei angegriffen

Mehrere Zeugen meldeten am Montagmorgen der Altenburger Polizei, dass ein Mann aus seiner Wohnung in der Langen Straßen Gegenstände aus dem Fenster warf. Mehrere Polizeistreifen kamen bei dem polizeibekannten 35-Jährigen zum Einsatz. Während des Einsatzes griff der Mann die Beamten unvermittelt an und leistete Widerstand. Der sich offensichtlich im Ausnahmezustand befindliche Herr wurde mit einem Rettungswagen in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch fremde Gegenstände wurden nicht beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Buswartehäuschen beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 27. zum 28. Dezember sowohl zwei Scheiben eines Buswartehäuschens am Busbahnhof Lucka als auch eine Scheibe der Bushaltestelle Breitenhain. Drei Glasscheiben wurden zerstört. Die Altenburger Polizei sucht Zeugen unter der Tel. 03447 / 4710

