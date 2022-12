Adventssingen in Zürchau nach Corona wiederbelebt

Zürchau. Vorbereitung mit vereinten Kräften und Ideen des Dorf- und Verschönerungsvereins.

Was braucht es für ein gutes Weihnachtsgefühl zum Adventssingen im Dorf? Diese Frage stellte sich der Dorf- und Verschönerungsverein Zürchau und organisierte zunächst den nun schon dritten Weihnachtsbaum in der Geschichte und mit acht Metern auch den größten.

Das Aufstellen gestaltete sich etwas schwierig. Mit Traktor und Manneskraft war es nicht zu schaffen, also zogen auch die Frauen mit. Schmücken – eine Leidenschaft im Dorf. So hoch die kleinen und großen Hände reichten, wurde der Baum geschmückt. Seit drei Jahren, so lange wie der Verein existiert, ist das Schmücken des Tannenbaumes eine schöne Tradition und bringt jedes Mal ein kreatives Team von Zürchauern zusammen. Auch in der Scheune der Familie Gurski sind die Zürchauer schon fast zu Hause, wenn es heißt, Adventsschmuck selbst zu gestalten. Soweit dies Corona zuließ, wurde auch das ein fester Punkt im Adventskalender.

Stimmgewalt in St.-Nikolaus-Kirche

Und in diesem Jahr konnte der Dorf- und Verschönerungsverein des 136-Seelen-Dorfes nun endlich auch an die 2019 begonnene Tradition des Adventssingens anknüpfen. Am 3. Dezember spielte Thomas Köhler aus Saara an der Orgel und stimmte die Gäste auf schöne traditionelle Adventslieder ein.

Immer stimmgewaltiger wurde die Schar in den Reihen der St.-Nikolaus-Kirche zu Zürchau. Auch wieder dabei war Dunja Götze, die mit Flöte, Panflöte und einem Gesangssolo begeisterte.

Lampions ziehen ihren Weg in der Dorfmitte – dass in Zürchau damit nicht alles endete, ist klar. Die kleinen Weihnachtsengel liefen mit ihren Lampions hinter der Weihnachtsmannkutsche her und erhellten ihren Weg um das alte Feuerwehrhaus und den Dorfteich mit warmen Lichtern und aufgeregten Kommentaren. Zum gemütlichen Abschluss kehrten die Erwachsenen in der „coolsten Glühweinbude vor dem Nordpol“ ein.

Nicht nur die Zürchauer genossen den Ausklang eines schönen Tages, auch Gäste aus der Nachbargemeinde Maltis waren gekommen. Die Verbindung beider Dörfer ist seit alters her eng. Maltis und Zürchau wurden dereinst von einem Rittergut aus regiert. Vor 82 Jahren wurde Maltis nach Zürchau eingemeindet. Jetzt gehören beide zur Gemeinde Nobitz.