Adventszauber vs. Schlossweihnacht auf Schloss Waldenburg

Waldenburg. Keine Schlossweihnacht, sonder ein Adventszauber findet nun in der Weihnachtszeit auf Schloss Waldenburg statt. Das sind die ersten Eindrücke.

Zwei Jahre Anlauf benötigte der Adventszauber auf Schloss Waldenburg. Endlich durften nun wieder Veranstaltungen in der Weihnachtszeit stattfinden.

Viele Gäste wurden am ersten Adventswochenende bereits begrüßt. Man konnte sowohl lachende als auch traurige Gesichter treffen. „Warum gibt es die traditionelle Schlossweihnacht nicht mehr?“, wurde Ina Klemm gefragt, Geschäftsführerin der Tourismus und Sport GmbH. „Der Gedanke eines kleinen Adventszaubers im hinteren Bereich des Schlosses und der Südterrasse entstand erstmalig 2020, als kein Weihnachtsmarkt in bekannter Größe stattfinden durfte. Wir hatten damals die Hoffnung, dass wir jeweils eine begrenzte und kontrollierbare Anzahl an Personen als Besucher auf den Adventszauber einlassen dürfen. Wir konnten den Adventszauber damals trotzdem leider nicht stattfinden lassen. Aufgrund dieser Erfahrungen planten wir bereits im Januar/Februar 2022 erneut vier kleine Adventszauber, die bei möglichen Hygienebedingungen händelbar sind und schlossen bereits die jeweiligen Verträge mit den Händlern.“

Für nächstes Jahr sind noch keine klaren Regelungen getroffen

Auf die Frage hin, ob 2023 wieder an diesem Konzept festgehalten werde, antwortet Ina Klemm: „Wie es im nächsten Jahr sein wird, das können wir noch nicht genau sagen. Im Januar wird es Gespräche mit der Stadt Waldenburg geben, die in den letzten Jahren die Schlossweihnacht mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern gestemmt hatte. Der Wunsch nach einem großen Markt ist auf alle Fälle da. Wie der Weihnachtsmarkt im Schloss selbst aussehen könnte, ist ebenfalls noch unklar, da in den letzten Jahren viele neue Ausstellungsräume entstanden sind, die bisher mit Händlern belegt werden konnten. Damit ist der Platz für tausende Gäste, die wir jeweils an so einem Wochenende im Schlossbereich begrüßen durften, nicht mehr gegeben. Natürlich kann man die historischen Räumlichkeiten des Schlosses wie Treppenhalle, Bibliothek, Säle, Spiegelzimmer, Goblinzimmer, Chinesisches Zimmer, private Räumlichkeiten, Kapelle und historische Küche mit einem Eintrittsticket besichtigen.“

Der diesjährige Adventszauber auf Schloss Waldenburg findet an allen Adventswochenenden statt. Geöffnet ist er jeweils Freitag von 14 Uhr bis 20 Uhr, Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es gibt allerlei Leckereien zu kaufen und regionale Händler bieten eine große Auswahl an Geschenkideen an. Auch der Weihnachtsmann besucht den Adventszauber und hat Süßigkeiten für die Kleinen im Gepäck. Immer samstags und sonntags jeweils ab 15 Uhr ist er auf dem Adventszaubergelände. Am 17. Dezember wird a ein Kinderprogramm der Schönburger Schlosscompany aufgeführt. Und auch das Museum vis-á-vis bietet ein buntes Adventsprogramm für die Großen und die Kleinen.