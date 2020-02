Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD-Fraktionschef wehrt sich gegen verbalen Angriff

Dass der Ton in sozialen Netzwerken mitunter sehr rau ist, ist hinlänglich bekannt. Und auch Politiker aller Ebenen nehmen in der virtuellen Welt oftmals kein Blatt vor dem Mund. „Viele Dinge tropfen an uns ab, wir takten es niveautechnisch ein“, sagt Uwe Rückert. Der parteilose Chef der AfD-Fraktion im Kreistag ist nun aber nicht so ruhig geblieben. Auf Instagram und Facebook soll Linke-Kreisrätin Mandy Eißing „antifaschistische Grüße an den Faschisten Uwe Rückert zurück“ gepostet haben. Die entsprechenden Screenshots habe er nun unter anderem an den Kreistagsvorsitzenden Christian Gumprecht (CDU) geschickt, denn Rückert sieht durch diesen verbalen Angriff auch das Ansehen des Kreistags „massiv beschädigt“.

„Tabubrüche wie diese, die in den strafrechtlichen Bereich gehören, dürfen nicht sein“, so Rückert, der diese „leidige Nazi- und Faschistenkeule“ satt habe. Er habe als Bürger, der derart angegriffen wird, von den möglichen Mitteln Gebrauch gemacht, sagt der Kommunalpolitiker, ohne ins Detail gehen zu wollen. „Unser Bundesland hat derzeit andere Themen als einen Herrn Rückert. Ich sage dazu nichts“, so der knappe Kommentar von Eißing, als wir sie um eine Stellungnahme zu der Auseinandersetzung baten.