Aktion Fußballtag wird in Schmölln wiederholt

Nach dem Erfolg der Vorjahre kommt der Verein Aktion Fußballtag Anfang März nun bereits zum vierten Mal in Folge in das Altenburger Land, um für die Kinder der Altenburger Wilhelm-Busch-Schule sowie der Grundschule Finkenweg in Schmölln ein besonderes Fußball-Training in Kooperation mit der Volksbank/Raiffeisen-Bank Altenburger Land eG zu veranstalten.

Der Verein ermöglicht es, Kindern aus allen sozialen Schichten, eine Basis für ein gemeinsames und verständnisvolles Miteinander zu geben. Dabei sollen mit Hilfe des Sports der Teamgeist und das Verständnis für unterschiedliche Stärken und Schwächen gefördert, Konfliktlösung vermittelt und alle sozialen Grenzen und Vorurteile überwunden werden.

In Schmölln und Altenburg wird gekickt

„Bei unseren Fußballtagen erhalten Kinder einen Tag lang ein Training unter Anleitung von Bundesliga-Jugendtrainern beziehungsweise Ex-Profis aus ganz Deutschland. Das Training beinhaltet sowohl spezielle Koordinationsübungen wie bei den Stars als auch Übungen für den alltäglichen Sportunterricht an den Schulen. Dabei ist den Trainern vor allem die Balance zwischen Spaß und Disziplinwichtig. Nach dem Training findet jeder Kinderfußballtag seinen Abschluss in Form eines kleinen Turniers“, erklärt Initiator und Vereinsgründer Jo Eller, der in einem Kinderdorf aufgewachsen ist. Die Fußballtage werden durch überregionale und lokale Sponsoren sowie aus Finanzmitteln des Vereins finanziert, wie auch durch die VR-Bank Altenburger Land eG.

Nun gibt es zwei Neuauflagen des Events im Altenburger Land, welche am 2. März in der Walter-Presek-Halle in Altenburg Nord und am 3. März in der Ostthüringenhalle in Schmölln stattfinden. Dazu wurden jeweils etwa 30 Kinder der Altenburger Wilhelm-Busch-Schule sowie der Grundschule Finkenweg in Schmölln eingeladen. Die Kinder werden an beiden Tagen von 8.30 bis gegen 12.30 Uhr von den Nachwuchstrainern Marcel Otte (Real Madrid Fußballschule) und Anna Felicitas Sarholz (Torwart-Trainerin, RB Leipzig) betreut und trainiert.„Bei diesen klangvollen Namen sind die Kids bestimmt schon wieder ganz aufgeregt“, freuen sich Bianca Schmidt und Aline Voigt von der VR-Bank Altenburger Land, die die Aktion vor Ort mit betreuen.

Weitere Informationen unter www.aktion-fussballtag.de.