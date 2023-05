Aktionswoche zur Tagespflege von Kindern im Altenburger Land

„Gut betreut in der Kindertagespflege“ – unter diesem Motto findet in dieser Woche die bundesweite Aktionswoche Kindertagespflege statt.

Altenburg. Tagesmütter aus dem Altenburger Land stellen sich am Mittwoch, 10. Mai, Interessierten vor.

„Gut betreut in der Kindertagespflege“ – unter diesem Motto findet in dieser Woche wieder die bundesweite Aktionswoche Kindertagespflege statt, an der sich auch das Landratsamt Altenburger Land beteiligt. Initiator ist der Bundesverband für Kindertagespflege. Die im Altenburger Land stattfinden Aktionen hat der Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung gemeinsam mit den Tagesmüttern vorbereitet.

Im Rahmen dieser Aktionswoche möchten sich Kindertagespflegepersonen aus dem Altenburger Land interessierten Eltern vorstellen und über das Angebot der Kindertagespflege informieren.

Aktionen am 10. Mai

• Die Tagesmütter aus der Stadt Altenburg, Ines Massow und Ute Rosenkranz werden in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Altenburger Wochenmarkt präsent sein und Fragen beantworten.



• Die Tagesmütter aus Meuselwitz, Simone Krämer und Olga Zornemann treffen sich zum gemeinsamen Spiel am Vormittag bei Olga Zornemann in der Friedrich-Ebert-Straße 1 im Garten.



• Kerstin Tobischka aus dem „Mäusenest“ in Tegkwitz, Mittelstraße 22, lädt in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein.