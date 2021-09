Aktuell 2765 Arbeitslose im Altenburger Land

Altenburg. Über 1000 freie Stellen gibt es derzeit im Landkreis.

„Erstmals haben wir in Ostthüringen weniger als 10.000 arbeitslose Menschen, das ist ein positives Signal für die Region“, betont Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera.

364 Arbeitslose wenigerals im September 2020

Im September waren im Altenburger Land insgesamt 2765 Menschen arbeitslos gemeldet, 88 weniger als vor einem Monat, und 364 weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 6,3 Prozent. Im Vorjahr lag sie bei 7,0 Prozent.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden im aktuellen Berichtsmonat 140 freie Stellen zur Besetzung unterbreitet. Das waren ähnlich viele wie im Vormonat (-2) und 80 weniger als vor einem Jahr.

Aktuell befinden sich für das Altenburger Land 1028 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Kaum noch Kurzarbeit in der Region

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch II – in Betreuung des Jobcenters Altenburger Land – ging die Zahl der Arbeitslosen gegenüber August um 33 Personen zurück und liegt nun bei 1866 Personen.

Das Jobcenter betreut derzeit 3460 Bedarfsgemeinschaften, 373 oder 9,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Anzeigen zur Kurzarbeit sind im Jahresverlauf 2021 kontinuierlich zurückgegangen. Es werden jetzt Werte erreicht, die mit dem Vor-Corona-Niveau vergleichbar sind. So meldeten im September 2021 im gesamten Agenturbezirk sieben Arbeitgeber für 252 Beschäftigte an, dass sie beabsichtigen in Kurzarbeit zu gehen.

