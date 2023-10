Alexander Paulicks will Landrat im Altenburger Land werden

Altenburg. Sozialdemokrat will gegen Arzt- und Lehrermangel angehen

In der jüngsten Mitgliederversammlung des SPD-Kreisverbandes Altenburger Land hat Alexander Paulicks seine Kandidatur für das Amt des Landrats im Altenburger Land bekanntgegeben. Die anwesenden Mitglieder unterstützten dies einstimmig, informieren die Sozialdemokraten.

Medizinstudierende sollen unterstützt werden

Sein Hauptfokus liege auf den Bereichen Gesundheit, Soziales, Sport, Mobilität und Schule. Ein Anliegen sei die Bewältigung des Ärztemangels im Landkreis. Paulicks stellte eine Initiative vor, Medizinstudierende monatlich mit bis zu 500 Euro zu unterstützen. Im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden nach ihrem Abschluss, eine Haus- oder Facharztpraxis im Altenburger Land zu übernehmen oder zu gründen und diese mindestens fünf Jahre zu führen. Die Suche nach Praxis- und Wohnräumen soll durch den Landkreis unterstützt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Förderung des Sports. „Als Landrat werde ich mich dafür einsetzen, den Investitions- und Instandhaltungsstau in den Sportstätten abzubauen und die besten Bedingungen sowohl für den Schul- als auch für den Vereinssport zu schaffen.“

Die soziale Teilhabe sei ein weiteres Anliegen. Paulicks plane, die Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu vereinfachen.

Die Zukunft der Mobilität im Altenburger Land stehe ebenfalls in Paulicks Fokus. So plant er die Einführung eines regelmäßigen Straßenzustandsberichts, eine bessere Einbindung der Gemeinden in Straßenbauprojekte und den Ausbau von Radwegen sowie Grünflächen.

Paulicks will den Lehrermangel und den Stundenausfall angehen. Ein zukunftssicherer Schulnetzplan und Maßnahmen zur Gewinnung neuer Lehrkräfte seien Teil seiner Strategie.