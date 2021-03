Apotheker Andreas Ettel bietet sowohl Covid 19 Antigen Schnelltests als auch den zuverlässigeren PCR-Tast an. Selbsttests waren am Dienstag noch nicht im Sortiment.

Alle Schnelltestergebnisse am Eröffnungstag im Testzentrum Altenburg negativ

Am 15. März, dem Eröffnungstag des Schnelltest-Zentrums in der Lindenaustraße 31 in Altenburg, kamen 26 Frauen und Männer, um sich auf Corona testen zu lassen. Keiner war positiv. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog