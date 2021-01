Neuer Veranstaltungskalender des Altenburger Lindenau-Museums erschienen

Trotz der momentanen Schließung hat das Lindenau-Museum Altenburg seinen Veranstaltungskalender bis Februar 2021 veröffentlicht. Darin wird über die kommenden Veranstaltungen informiert sowie über Ausstellungen, in denen das Kunstmuseum prominent mit Leihgaben vertreten ist. Anlässlich seines 80. Geburtstages im Februar 2021 nimmt der Künstler Peter Schnürpel einen besonderen Platz in dieser Ausgabe ein.

Obwohl durch die Schließung des Lindenau-Museums im Interim in der Kunstgasse 1 aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen ausfallen mussten, lohnt sich ein Blick in den neuen Veranstaltungskalender des Museums. So ist vor allem die Ausstellung „…Lorenzetti, Perugino, Botticelli… - Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg“ hervorzuheben, die vom Saarlandmuseum in Saarbrücken in die Kunstsammlungen Chemnitz umzieht und dort im Frühjahr 2021 eröffnet wird. Unweit von Altenburg werden dann zahlreiche Exponate italienischer Tafelmalerei zu sehen sein.

Zudem freut sich das Lindenau-Museum auf die bevorstehende Ausstellungskooperation „Manege frei!“ mit dem Museum Burg Posterstein, bei der das Thema Zirkus im Mittelpunkt steht.

Schließlich bietet der Kalender eine Vorschau zu allen geplanten Führungen, Kursen und Workshops im Museum beziehungsweise im Studio Bildende Kunst. Besonders hervorzuheben ist eine Lesung mit Schriftsteller Ingo Schulze aus seinem just erschienenen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“.

Ein besonderes Augenmerk richtet der Veranstaltungskalender auf das Wirken des Künstlers Peter Schnürpel, der dem Lindenau-Museum seit vielen Jahren eng verbunden ist und als Dozent im Studio Bildende Kunst unterrichtet. Im Februar des kommenden Jahres feiert er seinen 80. Geburtstag. So ziert nicht nur seine Arbeit „Watteau-Variation VI“ den Umschlag des Heftes, auch im Kalender wird das Leben des Künstlers beleuchtet.

Dieser Veranstaltungskalender wird der letzte sein, den das Lindenau-Museum in dieser Form veröffentlicht. Im März 2021 erscheint erstmals ein Veranstaltungskalender zusammen mit dem Residenzschloss Altenburg. Kunst- und Kulturfreunde haben dann alle Events der beiden Museen kompakt in einer Hand. red

Interessierte können den Kalender hier herunterladen.