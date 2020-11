Als kleiner Fisch erfolgreich gegen die Übermacht

Göpfersdorf. Baumarktgruppe Leitermann erhält Würdigung der Jury in der Otz-Reihe „Unternehmen in Ostthüringen“

„Glücklich, wenn Sie es sind“ ist der Werbeslogan der Baumarktkette Leitermann mit Sitz in Göpfersdorf. Äußerst erfreut zeigte sich am Dienstag auch dessen geschäftsführender Gesellschafter Stephan Lichtenstein, der das Familienunternehmen bereits in der siebten Generation leitet. Denn er konnte die Jury-Auszeichnung aus der Otz-Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ für das dritte Quartal aus den Händen von Chefredakteur Jörg Riebartsch in Empfang nehmen.