Die Schmöllner Naturfreunde begutachten den Eichenbestand in der Region.

Alte Eichen in Schmölln erfreuen sich bester Gesundheit

Schmölln. Die Schmöllner Naturfreunde sind auf Baumschau gewesen.

Vor wenigen Tagen haben die Schmöllner Naturfreunde eine kleine Wanderung am Kellerberg in Schmölln unternommen. Dabei sollte der wertvolle Eichenbestand im ehemaligen Hohlweg auf seine Vitalität begutachtet werden.

Es wurde festgestellt, dass sich sämtliche Eichen an dieser Straßenböschung in bestem Gesundheitszustand befinden. Es konnten keinerlei Schäden im Blätterdach sowie großflächig abgestorbene Kronenbereiche festgestellt werden, die eine vorsorgliche Rodung der Bäume aus Verkehrssicherungsgründen rechtfertigen würde.

Lediglich zwei Eschen mit den Krankheitssymptomen des Eschentriebsterbens und ein abgestorbener Wildkirschbaum wurden gefunden, welche zur Verkehrssicherung gefällt werden könnten.

Die Naturfreunde weisen deshalb darauf hin, weil in den vergangenen zwei Wintern von den mit der Pflege beauftragten Firmen jeweils mehrere völlig gesunde Eichen aus diesem Bestand entnommen worden seien. Auch in anderen wertvollen Eichenbeständen an Schmöllner Straßen hätten solche unnötigen Fällungen stattgefunden.

Man bittet die zuständigen Behörden und Kommunalverwaltungen, die wertvollen Schmöllner Eichenbestände für die Zukunft zu sichern.