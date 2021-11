Altenburg: Abschlusskonzert von „Wir sind Beethoven“

Altenburg. Altenburger und Geraer Schüler präsentieren die Ergebnisse des Vermittlungsprojekts.

Nachdem in den vergangenen Tagen Schülerinnen und Schüler der Erich-Mäder-Gemeinschaftsschule Altenburg sowie der Freien Gemeinschaftsschule der Grundig-Akademie Gera gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera eigene Kompositionen zum Thema Beethoven erarbeitet haben, werden die Resultate des Projektes an diesem Sonntag, 21. November, ab 11 Uhr zum Abschlusskonzert im Konzertsaal des Geraer Theaters öffentlich präsentiert.

Umrahmt werden die Schülerkompositionen mit sinfonischen Werken von Ludwig van Beethoven, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Es dirigiere Generalmusikdirektor Ruben Gazarian. Eintrittskarten seien für fünf Euro erhältlich.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gemeinschaftswerke entstanden im Rahmen von „Wir sind Beethoven“, einem von der Bundesregierung geförderten und von der Theater-Stiftung Gera kofinanzierten Vermittlungsprojekt. Ziel war es, Beethovens Musik auf spielerische Weise in die Schulen zu bringen und die Kinder so für klassische Musik zu begeistern. Die zurückliegenden Workshops seien von den Musikpädagogen Christian Mattick, Heinz Friedl und Laura Konjetzky begleitet worden.

Weitere Infos und Karten gibt es in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 in Gera beziehungsweise 03447/585160 in Altenburg sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.