Altenburg: Bauarbeiten in der Kanalstraße

Altenburg. Dabei gibt es auch Änderungen in der Verkehrsführung.

Vom heutigen Montag bis voraussichtlich Freitag, 10. September, wird die Altenburger Kanalstraße im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr in Höhe Einkaufsmarkt und Johann-Sebastian-Bach-Straße zur Einbahnstraße.

Dabei wird der Verkehr vom Kreisverkehr in Richtung Bach-Straße/Wettinerstraße beibehalten, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Die Gegenrichtung werde über Pauritzer Platz, Pauritzer Straße und Dostojewskistraße abgeleitet.

In diesem Zusammenhang würden die Parkmöglichkeiten für Autofahrer in der Pauritzer Straße und der Dostojewskistraße eingeschränkt. Grund für die Sperrung sei eine Reparatur an der Abwasserleitung, so die Stadt.